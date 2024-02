A cím alapján először azt gondoltam, hogy ez egy könnyed, romantikus regény lesz, amiben szépen lassan bontakozik ki a szerelem főhőseink között, majd a végén lesz egy kis veszekedés, hogy utána mégis minden boldog véget érjen. Hát ennél nagyobbat nem is tévedhettem volna, hiszen ez a könyv sokkal több, mint egy szerelmes regény. Sőt, nem is azon van igazán a hangsúly.

De nézzük is miről is szól ez a kötet. A leírás alapján adott két idegen, akiket véletlenszerűen összehoz a sors, és egymásra agyára mennek, de mielőtt ez megtörténne, főhősünk, Harriet Hatley mindent maga mögött hagy: a házasodást, a pasija családját, a múltját. És úgy tűnik, hogy ehhez a meneküléshez meg is találja a tökéletes búvóhelyet. Másodmagával beköltözhet egy álomszép házba. De Cal sem megy a szomszédba a menekülésért, és ő is titkokat rejteget.

Ezek után szerintem érthető, hogy miért nem gondoltam, hogy egy mély történetet fogok kapni tele olyan gondolattal, amit magával visz az ember olvasás után.

Nehéz úgy mesélni erről az olvasásélményről, hogy ne áruljak el semmit a cselekményről, ezért próbálok minél óvatosabban fogalmazni a történeter illetően. Mint említettem már, ez nem az a szokványos romantikus történet, itt tényleg lassan halad ez a szál. Mondhatni az csak egy mellékszál, mert amit igazán fókuszba helyez a szerző, az maga Harriet, és az, hogy hogyan tudott kilépni előző kapcsolatából, valamint egy még korábbiból, ami, hogy is mondjam eléggé megdöbbentett. Nem azért, mert nem hallottam ilyenről, de úgy sikerült az írónőnek papírra vetni ezeket a dolgokat, hogy úgy éreztem mintha én is átéltem volna azokat a dolgokat, mint a főhősnő. És miután befejeztem a kötetet, rá is kerestem az érintett dologra az interneten, és számtalan cikk és beszámoló található a témában, amiket megdöbbentő volt olvasni.

A kötetben nagy szerepet kapnak Harriet barátnői is, főleg az egyikük, és ez is sokkal mélyebben és részletesebben van bemutatva, mint a romantikus szálat, de ezzel nincs is baj, hiszen a barátság ugyanolyan fontos az ember életében, mint maga a szerelem. Így azt tudnám mondani, hogy ez a kötet inkább Harrier boldogulásáról, gyógyulási folyamatáról, valamint nagy hangsúly kerül a baráti kapcsolatakokra és arra, hogy mennyire fontos a kommunikáció.

Érdekes, hogy a legtöbb mostanában kézbe fogott regényben a kommunikáció mindig kiemelkedő figyelmet kap, vagy csak jobban figyelek rá, mert látom, hogy ebben a mai gyors világban mennyire nem szeretnek az emberek beszélni, inkább magukba fojtják bajaikat, gondolataikat, nehogy véletlenül összekülönbözzenek valakivel, mert más állásponton vannak, vagy csak nem akarják, hogy az adott probléma miatt ítélkezés célpontjává váljon.

Összességében ez egy fájdalmas és szívszorító történet, amit lehetetlen letenni, és az események szinte egy thriller tempójával haladnak előre – Gillian McCallister fogalmazott így véleményében. Végig éreztem a feszültséget a történetből, és izgultam, hogy mi sül ki ebből, és hogy eljön-e a megérdemelt boldog vég.

