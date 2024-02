A tavaly készült legjobb, legérdekesebb podcast-adásokra tekintünk vissza, ezekből csemegézünk.Götz Attila a Pécsi Nemzeti Színház egyik legismertebb színésze – és most már „papírja” is van arról, hogy ő a legnépszerűbb. Ő nyerte meg ugyanis az olvasók szavazati alapján a Dunántúli Napló „év színésze” versenyét. A díjátadót követően beszélgetett Mohay Réka újságíróval – a beszélgetés során kiderült többek között, hogy mi indította el ezen a pályán, de azt is megtudhattuk, hogy milyen élmény volt a Primadonnákban nőt játszó férfit alakítani.