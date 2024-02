Bő egy hónap múlva, március 26-án 10 órakor kitárja kapuját a Komlóverzum - a korábbi József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény teljesen megújult épületében új névvel és arculattal, még több tartalommal és ismerettel várják a vendégeket.

Hamarosan megnyílik a Komlóverzum

- A belvárosban és a kultúrában is meghatározó helyet elfoglaló intézményegyüttes fejlesztésével a város önkormányzata célul tűzte ki, hogy ne csak a meglévő tudástárat ruházza fel a mai kor követelményeinek megfelelő informatikai eszközökkel és újítsa fel a kiállítótereket, hanem bővítse is az ismeretek tárházát. Ezen koncepció mentén repíti vissza a Komlóverzum a látogatókat először évtizedekre a dübörgő bánya mélyére, majd évmilliókra a veszélyeket rejtő páradús ősi erdőkbe és óceánok titokzatos világába

- az intézmény közlése szerint.

- A héten megtörtént az installációk átadása, az őslények életnagyságban várják a látogatókat. Több emeleten zajlott a munka: iparosok, építészek, designerek, egyetemi tanárok és PR-szakemberek közös kooperációjaként jöhetett létre egy olyan természettudományi kiállítás, amely a Pécsi Tudományegyetem oktatói szerint is hiánypótló a térségben - tették hozzá.

A létesítményben több kiállítótér mutatja be a Mecsek és környezetének élővilágát, földrajzi sajátosságait átívelve a földtörténeti korokon. Ezek mellett a már meglévő kiállítások szobái is megújultak. A könyvtártermet szintén modernizálták, és már meg is nyitották - január eleje óta már a régi, de felújított helyen várják az olvasókat. A terem különlegessége a Szentgyörgyi Kornél által 1956-ban festett fali freskó, amelyet az elmúlt évtizedekben elrejtett a falburkolat, de most restaurálták, így megmentve az alkotást az enyészettől.

- Az eszközök, berendezések finomhangolása, próbaüzeme zajlik jelenleg, a Komlóverzum ünnepélyes átadójára március 20-án kerül sor, egy konferenciával egybekötve, majd a húsvét előtti napokban, március 26-án a nagyközönség előtt is megnyílik a komplexum - tájékoztatta lapunkat Polics József, Komló polgármestere.