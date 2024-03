A darab Antoine-François Prévost regénye alapján készült el. A francia író nagyon sokat írt, mintegy kétszáz kisebb kötetnyi munkája jelent meg. Nevét egyetlen műve a Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, röviden Manon Lescaut tette halhatatlanná. Azonban műveinek sikerével számos ellenséget szereztt hazájában, a Manon Lescaut-t be is tiltották.