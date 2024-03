– Azt szeretnénk, ha nem csak Szentlőrinc jelenne meg, hanem több környező község is. Szeretnénk ezzel feleleveníteni azokat az időket, amikor még nagyobb együttműködés zajlott települések között. Többen már vissza is jeleztek, hogy részt kívánnak venni, például Hetvehely, Csonkamindszent, Királyegyháza, Bicsérd, további a helyi nemzetiségi közösségek is bekapcsolódnak majd, többen hagyományőrző kosztümökben, régi szokások felelevenítésével. Szeretnénk bemutatni, milyen volt az élet a térségben 150-200 évvel ezelőtt. A Brantner-Koncz Múzeum egyik névadója, dr. Koncz Miklós, egykori főszolgabíró kiemelkedő társasági életet élt, a fesztivál így az ő emléke előtt is tiszteleg. Úgy gondolom, kötelességünk is a hagyományokat továbbvinni