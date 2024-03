Március 22-én 17 órakor nyílik a Siklósi Fotókör 20. Tavaszi tárlata a Siklósi Vár emeleti galériájában. Az idén jubiláló, hagyományos rendezvényen ezúttal 18 fotóművész képeit tekinthetik meg a látogatók. A megnyitón köszöntőt mond Körtvélyesi László fotóművész, és közreműködnek a harkányi Kitaibel Pál Általános Iskola művészeti iskolájának növendékei. A szervezők a korábbi évekhez hasonlóan idén is selfie-játékra hívják a látogatókat. A felhívásuk szerint ha valakinek annyira megtetszett az egyik fotó, hogy otthon is szeretne benne gyönyörködni, akkor készítsen egy selfie-t a kiszemelt fényképpel, és küldje el a [email protected] email címre. Ha a szerencse is mellette lesz, az ő nevét sorsolják majd ki.

A fotókiállítás április 22-ig lesz látható a várban, amely után április 27-én a Siklós Art képzőművészeti kiállítás nyílik meg.