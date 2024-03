Moziműsor

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Dűne: Második rész (17.00), Szegény párák (19.30), Tökéletes napok (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Dűne: Második rész (17.00, 20.00).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A három testőr milady (15.00, 17.30, 20.00), A méhész (16.00, 20.15), Argylle: A szuperkém (14.30), Bajos csajok (13.40, 17.00, 19.20), Bálnák: A bolygó őrei (13.00), Bob Marley: One Love (18.00), Demon Slayer – To The Hashira Training (Kimetsu No Yaiba) (15.50), Dűne – Második rész (13.20, 14.30, 15.30, 16.40, 17.50, 18.50, 19.30, 20.00), Emma és a fekete jaguár (14.50), Érdekvédelmi terület (13.15), Imádlak utálni (13.40, 17.30, 19.45), Kacsalábon (13.15), Képzeletbeli (15.15, 18.10, 20.20), Kutya és macska (18.00), Lefkovicsék gyászolnak (19.50), Madame Web (17.10), Semmelweis (15.30).

Színház

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): Szép Cerceruska (10.00 és 14.00).

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Anyegin (19.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): Chicago (19.00), N. Szabó Sándor terem: A monarchia utolsó hóhéra voltam (19.00).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Pannon Filharmonikusok: Babzsák bölcsiseknek VI. A Babzsák koncertek egy zsák szeretettel és varázslattal megöltött bensőséges, mozgós, mondókázós, összebújós alkalmak (16.00).

Turmix

Apáczai Csere János Fiókkönyvtár (Apáczai körtér 1/D.): „Úgy vágyom a messzeséget…” – Bencsik Éva akvarellfestő, művésztanár kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2024. március 15-ig (10.00).

Cella Septichora Látogatóközpont (Sétatér): Világörökségi séták. Fedezze fel az 1600 éves, festett ókeresztény sírkamrák titkait idegenvezető segítségével (15.00).

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Bridzs tanfolyam kezdők számára (9.00), senior örömtánc Ildikóval (11.00), énekvarázs (16.00), A Gyűszű Szövetsége (16.00), pályaválasztási tanácsadó (17.00), Mecseki Fotóklub (18.00).

JPM Csontváry Múzeum (Janus Pannonius u. 11.): „Kincs, ami van!” című kiállítás. A csaknem 24 kilogramm tömegű, 44080 ezüstéremből álló kincset különleges módon, hat nagy tárolóban és néhány kisebb vitrinben egyenként mutatja be a tárlat. Megtekinthető 2024. március 31-ig, keddtől-vasárnapig 10.00-től 18.00-ig.