A Harry Potter filmsorozat hatodik részében egyre több árny gyűlik össze a Roxfort körül, pedig a hatodik osztályba lépő Harry Potter és barátai számára a Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskola mindennapjai is bőven elég izgalmat jelentenek, mint például Harry különleges titkokat hordozó bájital tankönyve, de Ron barátnője és Hermion szerelme is épp elég titokzatos és ijesztő. Harrynek azonban több oka van a félelemre, hiszen a halálfalók már mindenütt ott vannak, a dementor-támadások szaporodnak, és az iskola fölött megjelenik a Sötét Jegy. Az iskola igazgatója, Dubledore pedig abban reménykedik, hogy védence megerősödhet, ha jobban megismeri az ellenfele múltját, de létezik veszély, amelyre ő sem készülhet fel.

A film rendezői székébe ismét David Yates ült, aki az ötödik részt is rendezte, de annyira megbízott benne a stúdió, hogy a hatodik és az utolsó két rész direktori munkájára is őt kérték meg, valamin ő készített el a Legendás állatok és megfigyelésük című filmsorozat mindhárom részét is.