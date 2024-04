Az eseményre kicsiket és nagyokat egyaránt várnak, hiszen a színes programok között mindenki megtalálja a kedvére valót. Lesznek koncertek, előadások, ügyességi játékok, idegenvezetések a Pintér-Kert Arborétumban, valamint a Retro Könyvvásár és Olvasóliget is kitelepül a helyszínre, akik kínálatában több természettudományokkal és természetvédelemmel kapcsolatos köteteket találhatnak majd, de ugyanúgy beszerezhető lesz mesekönyv, krimi és romantikus irodalom is. De az olvasóliget részét képezi egy kis kézműves sarok is, ahol a gyermekkönyvtárosok a Zöld Könyvtár jegyében kreatív foglalkozásra várják az érdeklődőket.