Áprilisban sem fognak unatkozni az egyetemisták a PTE Nemzetközi Évadnak köszönhetően

Most már tényleg itt a tavasz, így beköszöntött a Nemzetközi Tavasz is, amely a Pécsi Tudományegyetem Nemzetközi Évad – International Seasons – programsorozatának része. A PTE Nemzetközi Igazgatósága pedig jó szokásukhoz híven most is számos magyar és angol nyelvű előadással és programokkal várja az érdeklődőket.

A Nemzetközi Évad egy egész tanévet átfogó interkulturális rendezvénysorozat, amely során megismerhető több kultúra is. Április elején a titokzatos India világába kalauzolta el az érdeklődőket dr. Wilhelm Zoltán egyetemi docens. Az előadás pedig visszanézhető az esemény Facebook-oldalán. Érdekes programokkal érkezik a Nemzetközi Tavasz Nemzetközi programokkal lesz tele a város Német Nap várja az érdeklődőket Április 10-én kicsit messzebb kerülünk Indiától, hiszen Német Napnak ad otthont a PTE Bölcsészettudományi Kar. A rendezvényre mindenkit sok szeretettel vár a Germanisztikai Intézet, amelynek keretében előadásokkal, kerekasztalbeszélgetéssel, játékokkal, író-olvasó találkozókkal, valamint német, osztrák és magyar vendégekkel várják az érdeklődőket. Mindezek mellett jó zenével és egy kis harapnivalóval is készülnek a szervezők. Élet a ruandai népirtás után A szeles hónap tizennyolcadik napján délután 6 órakor érdemes utunkat a Művészetek és Irodalom Háza felé venni, amely prof. dr. Tarrósy Istvánnak, a PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete - Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék egyetemi tanár előadásának ad otthont. A Vagabond Világjáró Klub és a PTE International Seasons közös eseménye a 30 évvel a genocídium után: Ruanda, Afrika “csodaországa”? címet viseli, amely során az 1994 tavaszán végbement népirtás 30. évfordulója kapcsán tekinti át a kelet-közép-afrikai Ruanda fejlődési ívét. Élet az utak mentén Az Afrika Szabadegyetem előadását követően pár nappal, pontosabban április 22-én Élet az utak mentén - Mindennapi afrikai valóságok néven nyílik kiállítás a PTE BTK-TTK Aulájában délután 5 órakor. A tárlaton Tarrósy István anyagai tekinthetők meg, aki 2000-ben jutott el először Afrikába, aki elsősorban szubszaharai afrikai országokat, kérdéseket, folyamatokat vizsgálja terepi kutatásokkal megtámogatva. Visszaemlékeznek a rallyra Április 23-án Mentünk, láttunk, visszajöttünk címen zajlik majd kerekasztal-beszélgetés a Művészetek és Irodalom Házában, ahol a Budapest-Bamako Rallyn részt vett PTE csapattal – Dr. Gonda Tibor, Szász István, Barnaki Zoltán – beszélget Győrffy Zoltán, a PTE kapcsolati igazgatója, valamint Tarrósy István, a PTE nemzetközi igazgatója. Afrikai műsorral készülnek a hallgatók A Nappali Bár már nem egyszer szolgált otthonául Nemzetközi Évadeseménynek. Ez nem lesz másképp április 24-én sem, amikor is délután 8 órától egy könyvbemutatóval egybekötött Afrika Est költözik a falai közé. Az est folyamán először Mutombo France Kavicsok és Gyémántok című kötetét mutatják be, majd a PTE afrikai hallgatói készülnek kulturális programmal. Az orosz-ukrán háború hatása Afrikára Az áprilisi hónap utolsó programja a Nemzetközi Évad keretein belül az Afrika a Világban szimpózium lesz. Április 25-én délelőtt 10-től egészen délután 5 óráig tart az esemény, amelynek központi témája "Az Ukrajnában zajló orosz háború és annak politikai, gazdasági és társadalmi következményei az afrikai kontinensen".

