Az irodalmi esteket rendszeresen nagy érdeklődés övezte, a Pécsen élő és alkotó Tüskés Tibor többször emelte az alkalmak színvonalát, de a szervezett koncertekre is rendre megtelt a közösségi tér. Origó Divatstúdió néven divatbemutatókat szerveztek, országos hírű manökent is adott az országnak Kis Hegedüs Réka személyében. Autószalon is üzemelt egy ideig, francia gépjárművekkel foglalkoztak, később márkaszerviz is rendelkezésre állt.

Manapság a név megváltozott, de továbbra is Kis Varga István vezeti. Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület néven működik a szervezet 2000 óta, céljuk viszont továbbra is az, hogy Pécs keleti részéről értéket teremtsenek a városrész lakói számára. Igyekeznek minden korosztálynak megfelelő előadásokkal előrukkolni, rendszeres művészeti eseményekkel jelentkeznek.