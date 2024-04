A Belu, a legbátrabb bálna pontosan ilyen film. A történet nem bonyolult: míg társai már mind fehérré változtak, Belu még mindig kicsi és szürke. Hogy bebizonyítsa rátermettségét és hogy teljesítse imádott nagymamája utolsó kívánságát, Belu veszélyes útra indul a Nagy Északra. Útja során számos veszélyes kalandba keveredik, de szerencséjére új barátokra is lel, akik segítik a hosszú úton.

Ismerős? Persze, sok ilyet láttunk már, élőszereplőset is, rajzfilmet is – hogy más ne mondjuk, a Némó nyomában is hasonló tematikát követett, sőt, ott még a helyszín is ugyanez volt: a nagy kékség. Látványra tehát biztosan nem lesz panasz, a kék, mint alapszín, könnyen rabolja el a szívünket, a bálnákat meg mindenki szereti, úgyhogy ha csak ezt a kettőt nézzük, már biztosak lehetünk a sikerben. Nem világmegváltó film a Belu – de egy unalmas délutánra tökéletesen megteszi.