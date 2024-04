Két napig most mindenki Siklósra figyelt, április 12-13-án rendezték meg ugyanis a baranyai városban a III. Siklósi Városnapokat, mely idén már valódi fesztivállá nőtte ki magát. A városvezetés által hagyományteremtő szándékkal 2022-ben életre hívott rendezvény a település várossá válásának évfordulóját hivatott megünnepelni. A két napos fesztivál sok szórakoztató programot, esti koncertet kínált idén is a helyieknek és a városba érkezőknek. Az önkormányzat ezúttal is a Béni Production rendezvényszervező céggel együttműködve szervezte meg a fesztivált.

A Siklósi Városnapok rengeteg színes programot rejtett.

Fotó: Szuhán Gábor

Riegl Gábor polgármester beszámolt róla, hogy már a rendezvény első napján, pénteken is több ezren keresték fel a programok helyszínét. A nyitány fő fellépője Szikora Robi és és az R-Go volt.

– Nyugodtan kijelenthetjük, hogy szombatra pedig megtelt Siklós, úgy is mondhatnánk, hogy telt házas volt a rendezvény Majkának is köszönhetően.

– összegezte a tapasztalatokat a polgármester.

Fontos hangsúlyozni azt is, hogy a sztárfellépők mellett sok helyi és környékbeli előadó is a színpadra lépett. A rendezvényt a Tenkes Vegyeskar nyitotta, akiknek a karnagyát, Kunváriné Okos Ilonát a színpadon köszöntötték születésnapja alkalmából. De fellépett még többek között a a Siklósi Ifjúsági Fúvószenekar és a Szabó család zenekar is, a Tenkes Szőlőszemei Fúvószenekar, a Dolce Hegedűegyüttes és a Don’t stop the Queen zenekar.

Jövőre is lesznek Siklósi Városnapok

– Az időjárás és a hangulat is egyaránt fantasztikus volt, problémamentesen zajlott minden. Folytatás természetesen lesz jövőre is. Hatalmas büszkeség számunkra, hogy Siklós ezzel a rendezvénnyel végképp beírta magát Baranya vármegye nagy fesztiváljai közé. Köszönjük mindenkinek aki velünk tartott és együtt ünnepelte meg velük Siklós születésnapját

- mondta a város vezetője.

Városi kitüntetéseket is átadtak

Ünnepélyes keretek között, április 11-én Siklós Város Önkormányzata kitüntető díjakat adott át a Siklósi Vár lovagtermében. A Siklós Város Díszpolgára címet Szentgyörgyváry Tamás kapta. A Batthyány Kázmér Emlékérem Siklós Városáért kitüntetést Dr. Szepesvári Zsolt vehette át. A Dr. Vajda János Pedagógiai Díjat Mikola Lajos, a Dr. Kregczy Ottó Közegészségügyi Díjat a Siklósi Védőnői Szolgálat kapta. Az Ózdi Lajos Testnevelési és Sport Díjat Krutek László vette át, a Dr. Fejes János Közszolgálati Díjat Kovács András. A Rédei Károly Közművelődési Díjat Kustos Ilonának ítélték oda, a Siklós Város Gazdaságáért Díjat Hornschwager Ádám kaphatta meg.