Mozi

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): szo: Lefkovicsék gyászolnak (17.15), Kálmán-nap (17.30), Dűne: Második rész (19.00), Oppenheimer (19.00), v: Őszi sanzon (17.30), A kiméra (17.30), Tökéletes napok (19.30), Hogyan szexeljünk (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Kung Fu Panda 4. (szo: 14.30, 16.00, v: 14.00), Shrek (v: 16.00), Suga – D Tour ’D-Day’ The Movie (szo: 18.30), Szellemírtók – A borzongás birodalma (szo-v: 20.15, v: 18.00).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A majomember (szo-v: 20.10, szo: 22.30), Artúr, a király (szo-v: 13.50), Az első Ómen (szo-v: 17.45, 20.30, szo: 22.20), Back To Black (szo-v: 14.45, 17.15, 19.45, szo: 22.15), Belu – A legbátrabb bálna (szo-v: 10.15, 13.00), Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk (szo-v: 10.00), Dűne – Második rész (szo-v: 12.00, 14.30, 17.00, 19.30), Emma és a fekete jaguár (szo-v: 12.15), Godzilla X Kong: Az új birodalom (szo-v: 10.20, 15.00, 19.40, szo: 22.00, 3D: 12.40, 17.20), Imádlak utálni (szo-v: 11.45, 16.45, 20.00), Kacsalábon (szo-v: 10.00), Ki hitte volna? (szo-v: 11.00, 16.00, 20.15), Kung Fu Panda 4. (szo-v: 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 3D: 10.00, 12.00), Kutya és macska (szo-v: 12.00), Most vagy soha! (szo-v: 14.00, 19.00), Suga/Agust D Tour’D-Day’ The Movie (szo-v: 15.10), Szellemírtók – A borzongás birodalma (szo-v: 10.40, 13.00, 15.20, 17.40, 20.00, szo: 22.15), Szeplőtlen (szo: 21.40), Thabo és a szafari kaland (szo-v: 10.00, 14.00, 18.00), Verseny a győzelemért (szo-v: 16.00, 18.15, 20.30, szo: 22.15).

Színház

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): A miniszter félrelép (17.00), Kamaraszínház: Mátyás király vándorúton (15.00), N. Szabó Sándor terem: A monarchia utolsó hóhéra voltam (utolsó előadás, 19.00).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Csiribiri – Halász Judit koncert (15.00).