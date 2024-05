– Az egész Rock City varázsa az, hogy folyamatosan bővül a fesztiválközönség magja, akikkel tovább lehet fejleszteni a fesztivált, aminek egyre nagyobb a híre.

A keddi alkalom is ez bizonyította, hiszen a fellépők közül a helyi gimnazisták zenekara (L1) mellett Budapestről is érkezett egy formáció (Szeretünk Timcsi), de Debrecenből a pécsi kötődésnek köszönhetően hallhattuk a Mutatis Mutandis zenéjét. A My Last Summer után a New Divide zárta le az este hét órakor induló egy estés fesztivált.