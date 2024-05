A hagyományoknak megfelelően idén is szervez Pünkösdi Fesztivált a Bólyi Német Önkormányzat, immár 14. alkalommal. A május 19-i rendezvényt a Batthyány téren, illetve a Tájházban tartják. A program utóbbi helyszínen 14 órakor térzenével indul, majd a Vier-Schlösser-Orchester Heroldsberg zenei kíséretével pünkösdi felvonulás veszi kezdetét, a Német Tájháztól a Batthyány térig tartó útvonalon.

A felvonulás célállomásán 15 órától kulturális műsor várja a közönséget: a helyi óvodások és iskolások is készülnek előadással, ezen kívül a bólyi kórusok, a harmonika együttes is fellép, a Babarci Német Nemzetiségi Tánccsoport is látható lesz, valamint a testvérvárosokból is érkeznek fellépők. A fesztivált este Pünkösdi bál zárja, a Millich zenekarral.