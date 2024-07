A mi hősünk olyan hajléktalan, aki valamilyen gazdasági, egészségügyi ok hatására került az utcára. Egy alföldi családról van egyébként szó, akiknek tanyáját elárverezték, az apa pedig megbetegedett. Pécsett ígértek nekik állást, lakhatást, de kiderült, hogy ebből semmi sem igaz, így kerültek az utcára. A család 18 éves lánya felutazott Budapestre, ahol erotikus munkákat vállalt, de nem tudta csinálni, mert nem fért bele a neveltetésébe. Így ő is utcára került, közben levágták az apja lábát, sorra jöttek a gondok, és még terhes is volt. De a szülés előtt volt egy pár boldog hónapja a máriakéméndi Családok Átmeneti Otthonában (CsÁO). Itt tudott ismét embert faragni magából.