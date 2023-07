Nagy skalpot gyűjtött be a Minnesota Lynx az észak-amerikai profi női kosárlabda-bajnokság (WNBA) legutóbbi játéknapján a Connecticut Sunt legyőzésével, ugyanis a házigazda sokkal esélyesebbnek számított.

Ennek ellenére a Lynx ellentmondást nem tűrő játékkal rukkolt elő, így a Connecticut csak futott az eredmény után mindvégig. Igaz, az utolsó felvonásban jobbnak bizonyult, így igencsak körömrágósra sikeredett a végjáték.

Talán már mondani sem kell, hogy a minneapolisi együttesben ismételten kezdőként kapott lehetőséget a Rátgéber Kosárlabda Akadémia növendéke, Juhász Dorka, aki több mint huszonnégy percet kapott. Ez idő alatt tízszer próbálkozott, ebből pedig öt be is ment. A huszonhárom éves játékos tizenegy ponttal zárta a találkozót, de leszedett hat lepattanót, ráadásul kiosztott további két asszisztot is.

A Connecticut Sunt színeiben még nem mutatkozott be a néhány napja szerződtetett Határ Bernadett, azonban könnyen lehet, hogy a két gárda szerdai összecsapásán már ő is pályára lép majd.

Eddigi eredmények: Minnesota Lynx–Chicago Sky 66–77, Minnesota Lynx–Atlanta Dream 77–83, Phoenix Mercury–Minnesota Lynx 90–81, Las Vegas Aces–Minnesota Lynx 73–94, Dallas Wings–Minnesota Lynx 94–89, Minnesota Lynx–Connecticut Sun 84–89. Washington Mystics–Minnesota Lynx 78–80, Minnesota Lynx–Indiana Fever 69–71, Minnesota Lynx–Los Angeles Sparks 91–86, Los Angeles Sparks–Minnesota Lynx 72–77, Las Vegas Aces–Minnesota Lynx 93–62, Los Angeles Sparks–Minnesota Lynx 61–67, Minnesota Lynx–Connecticut Sun 68–89, Minnesota Lynx–Seattle Storm 104–93. Seattle Storm–Minnesota Lynx 97–99. Phoenix Mercury–Minnesota Lynx 76–86, Minnesota Lynx–Indiana Fever 90–83, Minnesota Lynx–Phoenix Mercury 75–64, Minnesota Lynx–Las Vegas Aces 89–113, Atlanta Dream–Minnesota Lynx 82–73, Minnesota Lynx–Los Angeles Sparks 73–70, Minnesota Lynx–Las Vegas Aces 81–98, Minnesota Lynx–Washington Mystics 97–92, New York Liberty–Minnesota Lynx 83–88, Connecticut Sun-Minnesota Lynx 83–87.