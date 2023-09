Két góllal maradt alul a PVSK-Mecsek Füszért férfivízilabda-csapata az OB I. 2. fordulójában a Honvéddal szemben miután az első félidőben nagy hátrányba került.

Török Viktor vezetőedző, PVSK-Mecsek Füszért: – Nagyon jól védekeztünk, csak a hibáinkból tudtak gólt lőni, ráadásul betegeink csak most épültek fel, és volt olyan játékos, aki délelőtt még játszott egy mérkőzést. Sajnos, az elején nagyon elment a Honvéd, 6–1 is volt már, de később hátrányból is jól védekeztünk, és a harmadik és a negyedik negyedet nyertünk. Három és fél óra utazás után, egy BL-selejtezős csapat ellen, a kétgólos vereség nem rossz eredmény. Mindent összevetve, elégedett vagyok a csapat mai szereplésével, erre lehet építeni. Ha így játszunk legközelebb hazai medencében lesz egy két csapat, amelyekkel szoros mérkőzéseket fogunk játszani.