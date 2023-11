Kosárlabda 16 órája

Csúnyán elbánnának horvát vendégükkel, de ehhez kellenek a szurkolók is

A hétvégi Sopron elleni fiaskó már a múlté, de nincs megállás, sőt, még csak nem is lassíthat az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapata, ugyanis szerda este 18 órától ismételten egy nagyon fontos tétmeccs következik, méghozzá az Európa Kupa keretein belül. A második pozícióhoz szurkolni kell az olasz éllovasnak is, de akár még a harmadik helyről is tovább lehet jutni.

Forrás: Löffler Péter

Az utolsó csoportmeccsére készül az Európa Kupában az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapata, méghozzá hazai környezetben a még nyeretlen Ragusa Dubrovnik ellen. A baranyai együttes jelenleg harmadik a csoportjában, de sokan bíznak abban, hogy a hibátlan Venezia hazai terepen érvényesíti a papírformát a Bursa ellen, így akár már egy győzelemmel is sikerülne elcsípni a továbbjutást érő második pozíciót. Ha az olasz listavezető nagy meglepetésre hibázna török riválisával szemben, akkor sincs veszve minden, ugyanis a harmadik helyről is tovább lehet menni. Persze Jovan Gorec együttese nem szeretné a véletlenre bízni a dolgot, így jelenleg az a legfontosabb, hogy a pécsi csapat győztesen hagyja el majd a játékteret szerda este. Igaz, az NKA Universitas Pécs játékosai kemény időszakot tudhatnak maguk mögött, hiszen az elmúlt tíz napban háromszor bizonyíthattak (két bajnoki és egy nemzetközi kupameccs), ráadásul ma jön a negyedik találkozó. Ezzel szemben a Dubrovnik tizenegy nap alatt tudta le a maga sorozatát, márpedig az az egy „pihenőnap” is sokat adhat ezen a szinten. A két együttes legutóbbi egymás elleni csatáján nem volt sok kérdés: hiába a vendégpálya, gyakorlatilag átgázolt ellenfelén a baranyai brigád (32–78), így igencsak nagy meglepetés lenne, ha nem jönne ki a két klub közötti különbség. Mindenesetre a fáradtságnak biztosan lesznek jelei, olykor a fókusz is csökkenhet, tehát a szurkolókra óriási szükség lesz ismételten, hogy a holtpontokon átlendüljön a csapat. Jovan Gorec, a Pécs vezetőedzője: – Jól jön nekünk ez a hét, hogy nem kell utaznunk, a szerdai lesz az utolsó Európa Kupa csoportmeccsünk, mondhatom azt, hogy kötelező győzelemmel. Fontosnak tartom, hogy a legutóbbi két, vereséggel záruló meccs után tudjunk egy olyan mérkőzést játszani, amin visszanyerjük a ritmusunkat és az önbizalmunkat. Ebből a szempontból egy jó meccsnek ígérkezik a Dubrovnik elleni, ahol elsősorban önmagunkra kell koncentrálnunk. Ki kell javítanunk azokat a hibáinkat, amik az előző két mérkőzésen problémát jelentettek. Bízom benne, hogy a fiatal játékosoknak is tudok majd több játékpercet adni. Továbbjutás esetén pedig nagy valószínűséggel lesz még Pécsen nemzetközi kupameccs ebben a naptári évben, ugyanis a legjobb harminckét együttes a tervek szerint december 13-án és 20-án még megmérkőzik egymással a következő körbe jutásért. A FIBA Youtube csatornája élőben közvetíti az összecsapást.

