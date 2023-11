Vízválasztó mérkőzés jön az Ob I. 10. fordulójában a PVSK-Mecsek Füszért férfipóló-csapata számára, hiszen a hét elején Török Viktor vezetőedzőtől Zlatko Rakonjac vette át az együttest. Másfelől az UVSE is eddig mindössze öt ponttal szerzett többet a bajnokságban, mint a sereghajtó Vasút, így van esély egy nagy lépés megtételére. Persze ehhez szombaton 19.00-tól forrnia kell a Abay Nemes Oszkár Sportuszoda medencéjében a víznek.

– Hazai pályán az UVSE a verhető együttesek közé tartozik – jelentette ki az új szakvezető is. – Több is van ilyen a mezőnyben, hiszen láttuk, hogy néhány mérkőzésen, apró dolgokon múlott a vereségünk. Mondom ezt annak ellenére is, hogy a fővárosiak éppen a legutóbbi fordulóban verték az Egert. Ebből az látszik, hogy nagyon kis különbségek vannak, és szerencsés esetben a tabellán a nyolcadik helytől lefelé helyet foglaló együttesek közül bárki legyőzhető. Most nagyon kevés időnk volt a közös munkára, a legfontosabb, hogy megnyerjük az idei utolsó hazai mérkőzésünket.