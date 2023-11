A PVSK és a Siklós labdarúgócsapatának vezetői megállapodtak abban, hogy a hétvégére kiírt bajnokit elhalasszák, ugyanis a pécsi klub pályája az elmúlt napok esőzése miatt játékra alkalmatlan. A tervek szerint ezt a párharcot majd december 3-án, vasárnap pótolják.

Ennyire nem ment minden simán Bólyban, ahol a vezetők ugyancsak halasztást kértek ellenfelüktől és a szövetségtől, hiszen igencsak komoly betegséghullám sújtja az együttest, azonban nem volt mese, játszani kellett. Horváth Dávid Csaba több olyan játékost is a keretbe jelölt, akik korábban csak az utánpótlásban tehették le névjegyüket, de olyan spílerekre is számított, akik a meccset megelőzően nem is végeztek edzésmunkát.

Igaz, a túloldalon sem fenékig tejfel az élet, ezt jól igazolja, hogy a klub elnöke is ott ült a kispadon vészhelyzet esetére. Mindenesetre álomszerűen kezdődött az ütközet a vendégcsapat számára, ugyanis Jenei Bálint révén már a hatodik percben összejött a vezetés, a huszonnegyedik minutumban pedig már három egység volt a különbség.

A bólyi tréner a félidőben bedobta a fiatalokat, akik próbáltak új színt vinni a játékba, de szépíteni nem sikerült, sőt, a véghajrában Szentes megszerezte együttese negyedik találatát is, s ezzel magabiztos győzelmet aratott a Lovászhetény-Pécsvárad.

Bóly–Lovászhetény-Pécsvárad 0–4 (0–3)

Bóly. Vezette: Erdelecz (Godina, Gyurka). Bólyi SE: Dósa – Szentmártoni, Pauk (Dóra, szünetben), Marton, Szíjas (Schleich, szünetben) – Bódis (Staub, 65.), Kutor, Zsebe D. (Bácsvánin, szünetben), Zsebe G. (Móhr, 57.) – Hardi, Nagy Zs. Vezetőedző: Horváth Dávid Csaba. Lovászhetény-Pécsvárad KFT: Jónás G. – Németh A., Tóth M., Bozó, Kungl – Juhász L., Reith (Kovács A., 60.), Szaniszló, Rácz E. (Fiáth, 67.) – Jenei (Kelemen F., 57.), Szentes. Vezetőedző: Varga László.

Gólszerzők: Jenei (6.), Reith (13.), Szentes (24., 83.).

A vasárnapi játéknap mérkőzései: Komló–Villány, 11.00, Nagykozár–PTE-PEAC II., 13.00.