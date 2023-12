A PMFC a sereghajtó Mosonmagyaróvárnál vendégeskedik, amelyet Harsányi bombájával vert az első fordulóban. Most legalább ezt kellene megismételnie a sokszor gólképtelen pécsieknek. Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy legutóbb épp egy kis sikerélményhez, no meg három ponthoz jutottak a vendéglátók a Siófok legyőzésével, amely már az előtte lévő fordulóban, a Misleny ellen is elég foghíjasan állt ki. Persze az óváriak ellen jó eséllyel rezgethetik meg újra a hálót Tóth-Gáborék is, ugyanis eddig nem volt olyan találkozójuk, amin az ellenfél ne vette volna be a kapujukat legalább egyszer, a győzelmeiknél sem.

A vasárnapi program: Mosonmagyaróvár–PMFC, Siófok–Nyíregyháza (13.00), Bp. Honvéd–Csákvár, Szeged–Kazincbarcika (17.00).

A Szombathely–BVSC-Zugló, Tiszakécske–HR-Rent Kozármisleny, a Győr–Gyirmót, a Soroksár–Ajka, illetve a Budafok–Vasas-találkozókat elhalasztották.