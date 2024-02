Február 24., szombat, 14.00

PVSK– PTE PEAC II.

Egy pécsi derbi mindig komoly jelentőséggel bír, bármilyen sportágról is legyen szó. Egyik együttes sem lehet maradéktalanul elégedett az őszi szereplésével, de egy jó tavaszi kezdet nagy löketet adhat a szezon hátralévő részére. Taktikus, kiélezett csatára lehet számítani, ahol egy gól aranyat érhet, éppúgy, mint a nyitófordulóban Orbán Kolos találata, na meg a nyolcadik körben Lukács Márk Miklós egyetlen találata, miután mindkétszer a PTE PEAC II. ünnepelhetett.

Városi derbivel kezdődik az őrület.

Komló–Siklós

Két hasonló erősségű együttes mérkőzik meg egymással a Komlói Bányász Stadionban, így gyakorlatilag megjósolhatatlan a végkimenetel. Augusztusban hatgólos döntetlennel végződött kettejük mérkőzése, igaz, akkor Bíró Ferenc alakulata lehetett csalódottabb, ugyanis hátrányból sikerült fordítani, majd a 93. percben csúszott ki két pont a zsebből. Remélhetőleg a gólzápor ezúttal sem marad el.

Február 25., vasárnap, 14.00

Nagykozár–Bóly

Jobban nem is telhetett volna a felkészülése a Nagykozár labdarúgócsapatának, ugyanis Takács Lajos legénysége bravúros meneteléssel megnyerte a Téli Műfüves Bajnokságot, így vélhetően az önbizalommal nem lesz probléma. Ennek ellenére óriási meglepetés lenne, ha a bajnokaspiráns Bóly nem vinné el a pontokat, de sokszor ünnepelhetett már Dávid Góliát ellen. A semleges szurkolók legfőképp abban bízhatnak, hogy hasonlóan izgalmas lesz a párharc, mint a szeptemberi találkozó, mikoris a Bóly vezetést szerzett hazai környezetben, majd még az első félidőben fordított a Nagykozár, de végül a 87. percben a házigazda ünnepelhetett (3–2). Mellékesen megjegyezve, októberben is a 89. percben mattolt a Bóly (1–2).

Villány– Lovászhetény-Pécsvárad

Az idei szezonban két emlékezetesre sikeredett meccset már játszott egymás ellen a két legfőbb bajnokaspiráns, de a drukkerek legnagyobb örömére hétvégén jöhet a harmadik felvonás. A listavezető az átigazolási piacon is aktívan jelen volt, ráadásul minőségi spílerekkel erősödött, míg a Lovászhetény-Pécsvárad csendesen vészelte át a téli időszakot. Egy hazai győzelem esetén nagy lépést tenne a Villány a kitűzött célok felé, de Varga László alakulata vélhetően mindent megtesz majd annak érdekében, hogy lopja a távolságot.

Kósa Zoltán, a Villány vezetőedzője: – A téli felkészülésünk tartalmas volt, és minden a terveink szerint alakult. Úgy érzem, hogy jó állapotban vagyunk, és nagyon várjuk már a vasárnapot!

Varga László, a Lovászhetény-Pécsvárad vezetőedzője: – Egy „gyenge felkészülési időszak után végre jöhet a bajnoki ritmus, ahogy mondani szokás, lehet eső, lehet sár. Mindenesetre bízom a játékosaim képességeiben, és megfelelő taktikával és hozzáállással még az is elképzelhető, hogy végig pariban leszünk a dobogós helyezésekért. Ezt semmivel nem tudnánk jobban bizonyítani, mint egy Villány elleni győzelemmel.



