A PMFC a Siófok ellen rajtol el a tavasszal, s a pénteki bejelentéseket követően már az is biztos, hogy két új játékossal. Egyfelől szerződtette a pécsi együttes a Mislenyből távozó Rácz Balázst, aki így kilenc év után tér vissza nevelőegyesületéhez miután megjárta a Ferencvárost, a Budapest Honvédot, a Debrecent és a Szegedet, valamint piros-feketében folytatja a 21 éves szélső, Miknyóczki Ádám is kölcsönben vételi opcióval, aki a kék-fehéreknél nem kapott elég lehetőséget a bizonyításra. A két igazolástól várja a pécsi együttes, hogy lendületesebb lesz majd a támadójátéka, s a gólok is megérkeznek.

Mindeközben a másik oldalon visszatér Svedyuk Alex és Gyurkits Gergő. Előbbi épp a Siófok elleni bombájával iratkozott fel a PMFC kevés gólszerzője közé, míg utóbbi az Ajka elleni emlékezetes meccsen talált be. Így nagyjából a pécsi gólok 30 százalékát szerző labdarúgók most épp Helesfay kapuját igyekeznek majd bevenni.