Idén egymásnak adják a kilincset az edzők a PMFC-nél. Már a negyedik trénert ültette le a piros-feketék vezetősége a padra, hátha felrázza az egyre nagyobb bajban lévő együttest.

Már szerdán délután megtartotta első edzését a PMFC-nél Mátyus János

Fotó: Kurdi József/PMFC

Weitner kilenc meccset kapott idén a PMFC-nél

Az idényt a 2022-ben parádés őszt produkáló Weitner Ádámmal kezdte még meg az együttes, aki Nikitscher távozását követően a következő évben nem tudta megismételni a korábbi sikereket. Összesen kilenc mérkőzés jutott neki, a Kozármisleny elleni 3–0-s vereség pecsételte meg a sorsát, de a szurkolók korábban kikezdték a játék képe miatt. Ugyanakkor a hetedik fordulóban 13 pontjával, veretlenül, kapott gól nélkül vele még az ötödik helyen volt az együttes, végül a nyolcadik pozícióban adta át utódjának.

Weitner Ádámmal nem futott elég jól a szekér

Fotó: Laufer László

Bár már látszottak a problémák, Harsányiéknak nem ment a gólszerzés, de például azt a Vasast, amelytől most 4–1-re kapott ki a gárda, akkor lenullázta.

Eredmények: PMFC–Mosonmagyaróvár 1–0, Siófok–PMFC 0–1, Kazincbarcika–PMFC 0–0, PMFC–Vasas 0–0, Ajka–PMFC 0–2, PMFC–Gyirmót 0–0, BVSC-Zugló–PMFC 0–0, PMFC–Csákvár 0–1, Kozármisleny–PMFC 3–0.

Hat meccsen át tartott Némethtel az átmenet

Németh Zsolt szerencsétlen helyzetben vette át a csapatot, hiszen nem csak hogy a Misleny elleni vereséget követően mélyponton volt a gárda, de pár nappal később a mezőny egyik legerősebb csapata, a Nyíregyháza érkezett. A Pécs bele is rohant egy súlyos vereségbe. A megbízott edzőként eltöltött időszaka alatt egy találatot jegyzett a gárda, Szombathelyen Harsányi szerezte meg a győzelmet. Összesen hat pontot gyűjtött az együttes ez idő alatt, a 12. helyre csúszott, s mivel nem jött a várt fellendülés, érkezett az akkor véglegesnek tűnő megoldás: Kulcsár Árpád.

Eredmények: PMFC–Nyíregyháza 0–4, Tiszakécske–PMFC 0–0, PMFC–Bp. Honvéd 0–0, Szombathely–PMFC 0–1, PMFC–Győr, 0–1, Soroksár–PMFC 0–0.

Kulcsár Árpádnak is csupán hat meccs adatott meg

Kulcsár még három meccsen vezényelhette a gárdát az ősszel, ezekből kettőt meg is nyert a csapat. December 4-én azzal a nyilatkozattal búcsúztatta az őszt, tudják, milyen pozíciókban kell megerősíteni az együttest. Az átigazolási időszak alatt érkezett is három, 20 év alatti támadó, miközben Svedjuk és Gyurkits távozott. A tavaszt viszont gyengén kezdte, három meccs alatt kilenc gólt kapott az együttes, s három pontra van a kiesőhelytől. Emiatt érezte úgy a tréner a vezetőkkel egyetértésben, hogy újra váltani kell.

Eredmények: PMFC–Budafok 1–0, Szeged–PMFC 1–0, Mosonmagyaróvár–PMFC 0–1, PMFC–Siófok 2–2, PMFC–Kazincbarcika 0–3, Vasas–PMFC 4–1.

Kulcsár Árpád és Németh Zsolt is hat meccset kapott

Fotó: Laufer László

Mátyus Jánost is felkérték egy keringőre

Szerdán este aztán a Pécs kinevezte Mátyus Jánost. A 49 éves pro licences szakember legutóbb a Kisvárdát irányította az élvonalban. Tavaly az NB II.-es Budafokkal a Magyar Kupa döntőjébe jutott, de dolgozott Sopronban, Szombathelyen és Nyíregyházán is. Játékosként megjárta a Kispestet és a Fradit is, de a német Energie Cottbust, a skót Hibernian FC-t és az osztrák Admira Wackert is erősítette.