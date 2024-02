Több mint egy perc után a Pécs dobta az első kosarat, majd a második perc végén Goree büntetőivel a házigazda is megszerezte első pontjait (2–3). Kiegyenlített játékot hozott a folytatás is, váltott vezetés után 13–13-nál egyenlő volt az állás a hetedik percben, de Carleton triplájával először vezetett egy pontnál többel a házigazda (16–13). Mindenesetre a negyed hajrájában fordított Jovan Gorec együttese, de aztán végül Dubei hármasának, majd egy ravasz megoldásnak köszönhetően fél másodperccel a vége előtt két büntetőt harcolt ki Bach, ezeket pedig be is dobta, így a Győrnél volt előny.

A Győr otthon ünnepelhetett, a Pécsnél viszont tovább mélyülhet a gödör.

Forrás: hunbasket.hu

A második felvonásban több mint két perc után büntetőkkel mozdult el a holtpontról a pécsi gárda (30–25), viszont a nagyszünethez közeledve ismét ellépett Cziczás László alakulata.

A második félidőben Goree kosarával tíz pont föl nőtt a különbség (49–38), de kapaszkodott a baranyai csapat. A szakasz legvégén Ruff-Nagyra fújtak sportszerűtlent, ebből négy pontot szerzett a Pécs, kiegyenlítve ezzel (69–69). Röviddel később azonban Weninger technikait kapott, ebből három pontot szerzett a Győr, plusz a zárónegyed előtt Ruff-Nagy még fontos duplát szerzett, így 74–69-re módosult az eredmény.

Majdnem két perc elteltével született az első kosár az utolsó szakaszban pécsi tripla formájában, Goree duplával felelt rá (76–72). Weninger felezte a különbséget egy hárompontossal, majd Wallace pedig el is tüntette (78–78). A győri tréner ekkor időt is kért, ráadásul sikerült kellőképp felrázni lányait, így a legvégére már nem maradt fordulat.

SERCO UNI Győr–NKA Universitas Pécs 98–88 (25–23, 22–15, 27–31, 24–19)

Női kosárlabda NB I., tizennegyedik forduló. Győr. Vezette: Földházi, Cziffra, Török. 400 néző. SERCO UNI Győr: Slocum, Dombai 7/3, CARLETON 25/12, Gyöngyösi 7/6, GOREE 16. Cs.: BACH 6, Ruff-Nagy D. 11/3, TÖRÖK Á. 15/6, DUBEI 11/3. Vezetőedző: Cziczás László. NKA Universitas Pécs: WALLACE 16/12, Smailbegovic 2, M. WILLIAMS 17/3, KISS A. 6, Olawuyi 6. Cs.: TADIC 13, Weninger 7/3, P. Williams 10, Laczkó, Mérész 11, Simon Zs. Vezetőedző: Jovan Gorec.

Ez következik (03.03.): Pécs–Sopron (18.00).