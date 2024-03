Az alsóházas küzdelmek második fordulójában is villámgyorsan előnybe került a PTE-PEAC élvonalbeli futsalcsapata, de ahogy a rájátszás nyitányán a Nyírbátor vendégeként, úgy ezúttal a Magyar Futsal Akadémia ellen is az utolsó percben kikapott Élő Tibor legénysége, s ezzel igencsak nehéz helyzetbe került.

Ráadásul sok idő nem maradt a pihenésre, hiszen hétfőn este már a Maglód otthonában kellene javítani.

Magyar Futsal Akadémia–PTE-PEAC 2–1 (0–1)

Férfi Futsal NB I., alsóház második forduló, Budapest. Vezette: Vass I. (Horváth P., Héra). PTE-PEAC: Molnár M. – Bálint G., Molnár Cs., Nospak, Vénosz. Cserék: Wilkesz, Pápai, Palvek, Tóth M., Koller, Koronics, Bartal, Hajnal. Vezetőedző: Élő Tibor.

Gólszerzők: Patócs (28., 40.), illetve Nospak (2.).

Hári József, szakosztály- és csapatvezető: – Végtelenül dühítő és egyben szomorú két egymás utáni meccset 40 másodperccel a lefújás előtt elveszíteni egy góllal. Az MFA ellen sem érdemeltünk vereséget, a meló benne volt, de a sikerhez néha több kell, például szerencse is. Valahogy az égiek elpártoltak tőlünk, ezt vissza kell szerezni, mint ahogy az önbizalmat is. Néhány játékosunk hetek óta tudása alatt teljesít, ezt nyilván ki kell elemezni. Sajnos kulcsjátékosaink is sérültek, sorra esnek ki. Ha valaki azt hiszi, hogy ezt a meccset az utolsó 40 másodpercben veszítettük el, tévedésben él. Ez az alapszakasz utolsó MFA elleni meccsen ment el, amikor a „már nem fontos meccsen” „hagytuk” őket nyerni 3–2-re. Ők ott hitet kaptak, mi egy pofont!

Ez következik (03.04.): Maglód–PTE-PEAC (20.00).