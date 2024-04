– Ennél jobban nem is alakulhatott volna a vége, nem? Mindent eldöntő meccs, közvetlen riválissal, a Körmenddel, hazai pályán, telt ház előtt. – kérdeztük Csirke Ferencet, az NKA Universitas Pécs vezetőedzőjét.

Csirke Ferenc Ivica Mavrenskinek ajánlotta az egész alapszakaszt

Fotó: Löffler Péter

– Azért én jobban örültem volna, ha az utolsó előtti fordulóban nyerünk a Szolnok ellen, és nem kell izgulni. De való igaz, volt ennek a találkozónak egy különleges hangulata.

– Végül sima győzelem lett – de az első negyed után azért nem úgy tűnt, hogy hátradőlős lesz a vége. Izgult?

– Nem igazán. Hittem és hiszek ebben a csapatban. Tudtam, hogy van türelmünk, tartásunk, és fizikailag is bírni fogjuk a lefújás pillanatáig. Őszinte leszek: ennél a csapatnál egy edző sem kívánhat jobbat magának. Ez egy nagyon összetartó társaság: a játékosokban nagy a munka iránti alázat, ez közös bennük, de legalább ilyen fontos, hogy szeretik egymást, megbíznak egymásban, tudnak örülni egymás sikereinek is. Nagyon jó ezzel a pécsi gárdával dolgozni, és ezért köszönettel tartozom a kollégáknak. Sok segítséget kapok a másodedzőtől, Berkics Bencétől, illetve a stáb többi tagjától is. És itt szeretném megjegyezni, hogy az egész alapszakaszt Ivica Mavrenskinek ajánlom, azt a mentalitást amit említettem a csapattal kapcsolatban, ő fektette le a klubnál.

– Azért az idény elején ha azt mondtam volna, hogy áprilisban úgy fogunk beszélgetni, hogy éppen a rájátszásba vezette a pécsi csapatot, elég furcsán nézett volna rám.

– Az egészen biztos. Amúgy nagyon érdekes ez… Hogy mennyire apróságokon múlik minden. Amikor itt voltunk a Pakssal, és a meccs végén Luzsajics kihagyja a hármast, akkor lehet, hogy még mindig ott vagyok edző. De ha meg nem dobja be, akkor az NKA-nak csak 11 győzelme van, és lemarad, vagyis hát lemaradunk a rájátszásról – merthogy most már itt vagyok edző.

Szóval mindig kiderül, hogy a Jóisten akar tőled valamit, hogy ő keveri, majd osztja újra a lapokat. Véget ért a munkám Pakson, aztán három nap múlva már itt dolgoztam. Ezzel nem számolhattam előre.

– Akkor minden jól alakult?

– Szerintem igen. Őszinte leszek: mindenhol szerettem játszani, jóban voltam a szurkolókkal – de Pécs... Az teljesen más. Nekem ez az otthonom, ezer szállal kötődöm ide, és most az a helyzet, hogy a csapat is nagyon jó. Mindenkinek mondom is, hogy jöjjön ki meccsre, mert ez a játék a legszebb pécsi időket idézi meg.