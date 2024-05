Nem tudta legyőzni a kiesés elől menekülő BVSC-t a HR-Rent Kozármisleny a labdarúgó NB II. 31. fordulójában, így nem csak három pontot veszített, de a PMFC is kilátástalan helyzetbe került.

– Leginkább azért nem jött össze a győzelem, mert nem rúgtunk kapura, márpedig rúgott gól nélkül nem lehet nyerni – jelentette ki Aczél Zoltán, a Kozármisleny vezetőedzője. – Igazán jól felépített komolyabb támadásunk sem volt. Amit lehetett, mindent megpróbáltunk, de nem tudtunk segíteni a kispadról, rosszul futballoztunk. Hiába alakultak jól az eredmények számunkra az 5. hely elérése szempontjából, sőt 3 pontra zárkózhattunk volna a Szegedre, de ez a mai játék kevés volt ahhoz, hogy nyerni tudjunk. A BVSC célfutballt választott, leszűkítette a területeket 4, néha 5, néha 6 védővel, és kimondottan rámentek a kontrákra. Nem hibáztatom a játékosokat, mert tudom, hogy akartak, ott volt bennünk az is, hogy a PMFC-t meg kell mentenünk, hiszen mégiscsak itt vagyunk Baranyában. Nyerni akartunk, de ezzel a játékkal ez lehetetlen volt. Sajnálom a csapatomat, és azt is, hogy mi sem tudtunk nekik segíteni a kispadról. Sokat készültünk erre a meccsre, de talán kicsit el is fáradtak a játékosok. Aki csak a mérkőzést nézi, nem feltétlenül tudja, hogy több játékosunk sérülésből tért vissza, rehabilitáció nélkül be kell őket rakni. Két újabb sérültünk is lett a mérkőzés előtt, Horváth Dani és Turi Tamás – két fontos játékosunk, a szárnyjáték miatt Tamásra nagy szükségünk lett volna. Bor Dávid 3 sérülést követően nincs még meg, Beke Peti sérülés után nincs még meg, Kozics Barna, aki az egyik legjobb játékosunk, január 3-án megsérült, nem volt felkészülése, egy hónapja edz velünk, de ez nem ugyanaz, mert a bajnokság vége előtti utolsó hónapra kapcsolódott be, és sajnos nincs jó állapotban még. Az utolsó 3 mérkőzésre még koncentrálni fogunk, mert az 5. helyezésünk megtartása a cél, és akkor ugyanúgy veregetni fogják a labdarúgók vállát a szurkolók, akik erre nagyon rá is szolgáltak!

A HR-Rent Kozármisleny rendhagyó módját választotta az édesanyák köszöntésének: a hétvégi bajnoki mérkőzésen a játékosokat olyan édesanyák kísérték be, akik nemcsak szurkolóként, hanem édesanyaként is kapcsolódnak a klubhoz, hiszen többségük gyerkőce a Kozármisleny FC színeiben focizik.