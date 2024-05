Gyorsan hátrányba került a PMFC Győrbe, de ebből még fel tudott állni. A fordulást követően viszont nem bírta végig a nyomást, s elvesztett minden pontot. Ráadásul Helesfayt is elvesztette a következő találkozóra miután a kapus úgy ütközött a levegőben a hazaiak támadójával, hogy utóbbi elájult, s a hálóőr pedig pirosat kapott.

Tóth-Gáborék végveszélybe kerültek a PMFC-vel

Fotó: Löffler Péter

– Vezetőedzőként a mérkőzés előtt arról nem beszélhettem, hogy az egyébként sem jól szereplő csapatomból öt kezdőjátékos kiesett – kezdte értékelését Mátyus János a meccset követően. – Ettől függetlenül tizenegy pécsi játékos vette fel a mezt, és az első tíz perc kivételével az első félidő teljesen rendben volt. Megérdemelten egyenlítettünk. Sőt, többet is láthattunk a mérkőzésbe. A szünet után elképesztő erőket mozgósított a Győr, és a hetvenedik perc környékén jött is a hatalmas nyomásból a gól. A játékosaim megtettek mindent, de ekkora különbség van is a két keret között.

A PMFC játékosait bírálták a szurkolók

A találkozót követően az elutazó szurkolók számon kérték a teljesítményt a játékosokon, illetve a helyzetet, amibe az együttest került.

– A mérkőzést követő intermezzóról annyit szeretnék mondani, a szurkolóknak mindig igaza van. Lehet bírálni a játékosokat, és aki ezt nem bírja, keressen másik kereseti lehetőséget. A bírálók viszont csak egy másodpercig gondoljanak bele a játékosok helyzetébe. Mennyi negatív dolog történt velük. Nem kell messze menni, elég ha rám néznek, hiszen én már a negyedik edzőjük vagyok idén. Nehéz átállni ilyenkor. Jelen pillanatban borzasztó nehéz a helyzetünk, de én leszek a legutolsó, aki feladja. Kilátástalan a dolog, de van még hátra három mérkőzés, azokat meg kell nyernünk! – zárta szavait.

Ha a BVSC-Zugló teljes lejtmenetbe kapcsol

A PMFC számára az a legjobb forgatókönyv, ha a BVSC-Zugló innentől minden meccsét elveszíti, hiszen akkor összesen öt pont megszerzésével elérheti a másodosztályú tagságot. Ezt összehozhatja már úgy is, ha a Budafokot legyőzi, s a Soroksárral, valamint az utolsó fordulóban, a Szegeddel is leikszel. Hazai pályán utóbbira meg is lehet az esélye, hiszen a negyedik helyezettnek akkor már minden mindegy lesz, se előre, se hátrébb nem csúszhat majd a tabellán. Ebben a történetben a leglényegesebb momentum az lehet, hogy ezen a szombaton Harsányiék milyen eredménnyel indítják a hajrát.