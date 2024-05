Feledhető 2023/24-es idényt tudhat maga mögött az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapata, így nem is olyan meglepő, hogy a vezetőség már gőzerővel készül a következő szezonra, s gyakorlatilag új időszámítás vette kezdetét.

Robbantott a pécsi együttes, pedig még messze a szezonrajt.

Fotó: Laufer László

A klub korábban első lépésként már bejelentette, hogy Éles Péter lett az együttes sportszakmai igazgatója, akinek egyik kiemelt célja, hogy a felnőtt csapat és az Akadémia szakmai kapcsolódási pontjai még jobban összeérjenek, még szorosabban, harmonikusabban összeforrjanak. Kedden pedig egy sajtótájékoztató keretein belül bejelentették, hogy két éves szerződést írt alá az új vezetőedző, Zseljko Djokics, aki korábban három idényen keresztül irányította a pécsi alakulatot 2012. és 2015. között.

– Sok célom közül az egyik az lenne, hogy két éven belül ismét tudjunk Euroliga mérkőzést játszani Pécsen – mesélt a tervekről Zseljko Djokics. – Keretes történet lenne, hogy az én vezetésemmel volt utoljára Euroligában az együttes, és velem sikerülne ismét a legjobbak között bizonyítani. De ami talán most ennél is fontosabb, hogy az embereket, akik szeretik a női kosárlabdát, visszacsábítsuk a csarnokba.

A baranyai csapatból öt játékos rendelkezik folyamatos szerződéssel, Kiss Angelika (23), Nadija Smailbegovic (23), Laczkó Sára (19), Adenike Olawuyi (20) és Rátkai Eszter (17), azt pedig érdemes megjegyezni, hogy utóbbi három kosárlabdázó a Nemzeti Kosárlabda Akadémia neveltje. Továbbá új szerződést kapott a csapatkapitányi tisztséget betöltő Weninger Virág, így rá is számíthat majd az új tréner. Csakúgy, mint a két legújabb szerzeményre, Török Ágnesre és Tóth Orsolyára.

Az erőcsatár poszton bevethető Török Ágnes, – akinek édesanyja többszörös válogatott kosárlabdázó volt – Győrben végigjárta a korosztályos csapatokat, az utánpótlástól a felnőttig, ahol 2020 óta csapatkapitánya volt a zöld-fehér klubnak. Tíz szezont töltött a győri felnőtt együttesnél, a magyar válogatottba is bekerült. A 24 esztendős Tóth Orsolya a Vasas Akadémia neveltje, bedobó poszton jelenthet erősítést.

– Nagyon örültem a Pécs megkeresésének, és örülök, hogy itt tudom megkezdeni a következő szezont – osztotta meg gondolatait Török Ágnes. – Zseljko jelenléte mindig magában hordozza a kemény munkát és egy nagy adag motivációt, ez pedig párosul Pécsen egy olyan vezetőséggel és egy olyan egyesülettel, ahol lényegében minden adott ahhoz, hogy fejlődni tudjon az ember egyénileg és csapatszinten is. Minden adott ahhoz, hogy majd egy szép szezont tudjunk magunk mögött.

Ami a távozókat illeti, mint arról már korábban beszámoltunk, Simon Zsófia végleg befejezte a profi kosárlabdázói karrierjét, Mérész Beatrix pedig eligazol, Sydney Wallace pedig Törökországban folytatja pályafutását. Éles Péter ennek kapcsán azt is kijelentette, hogy nem biztos, hogy négy külföldivel kezdi meg a szezont az együttes, hiszen ha nem találnak ár-érték arányban minőségi játékost, aki hasznára lehet a csapatnak, akkor inkább nem költenek. Na meg többször is ki lett hangsúlyozva, hogy továbbra is nyitva áll az ajtó a fiatal akadémista játékosok előtt.