Nagy reményekkel, megújulva várta a 2023/24-es élvonalbeli bajnokságot az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapata, de talán nem túlzás azt állítani, hogy felejthető szezont hagyott maga mögött az együttes.

Az idényt megelőzően már némi aggodalomra adott okot többek között Kiss Virág és Wentzel Nóra távozása, de a klub igyekezet olyan játékosokat igazolni, akik hosszú távon is megoldást jelenthetnek. Tehát az összeszokottság hiányának betudható, hogy az első tizenegy tétmeccsből mindössze ötöt sikerült megnyerni. Igaz, ebben a sorozatban benne volt az Európa-kupa is, ahol igencsak erős török, olasz és horvát ellenféllel kellett megküzdeni.

Aztán sokáig minden fronton sziporkázott Jovan Gorec alakulata, kezdett összeállni a kirakós, de előbb jött a Bellona Kayser elleni búcsú a nemzetközi porondtól a nyolcaddöntőben, majd a bajnokságban a Szekszárd, a DVTK és a Győr is elszomorította a baranyai csapatot. A Magyar Kupában még lehetett volna maradandót alkotni, pláne a tavalyi ezüstérem után, de enervált játékkal sikerült előrukkolni a Vasas Akadémia ellen hazai környezetben, így a négyes döntő sem jött össze. Ekkor a brigád egy tornacsarnokba kényszerült, éreztetve talán a vezetőség csalódottságát, s így készülhetett az alapszakasz utolsó felvonására, ahol még nagy volt a tét, ugyanis különböző eredménytől függően akár a harmadik hely is elcsíphető lett volna. Mindenesetre maradt az ötödik pozíció, a rájátszás első felvonásán pedig a címvédő Sopron nem kegyelmezett, így azért lehetett küzdeni, hogy ez a helyezés a szezon végén is megmaradjon, azzal pedig indulni lehessen jövőre a nemzetközi porondon.

A BEAC Újbuda nem is jelentett különösebb problémát, a Vasas Akadémia ellen viszont meg kellett szenvedni a sikerekért. A lényeg, hogy sikerült ezt a hullámzó szezont ötödikként zárni, s lehet egy szebb jövő évi idényben bízni. Az utolsó hazai mérkőzésen egyébként a drukkerek már elbúcsúztak Simon Zsófiától, aki végleg befejezte a profi kosárlabdázói karrierjét.

Mindeközben már a klubnál is elkezdődött az új időszámítás, amelynek első lépéseként kiderült, hogy Éles Péter lett a sportigazgató.