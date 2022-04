A szavazatok 86, 48 százalékos feldolgozottságánál a nemzeti oldal politikusának előnye behozhatatlan.

Az eddigi állás szerint a voksok 61,34 százalékát húzta be, 23 426-an szavaztak rá.

Balliberális kihívója, Schwarz-Kiefer Patrik 29,00 százalékot szerzett, ami 11 075 szavazatot jelent.



A harmadik helyen a Mi Hazánk jelöltje áll, 7, 44 százalékkal.

Hargitai Jánost így kommentálta a nem végleges eredményt:

- Mondtam, hogy vasárnap este minden és mindenki a helyére kerül. Köszönöm választóim támogatását!

A nemzeti oldal képviselője ezzel arra utalt, hogy amikor pénteken egy budapesti telefonszámról érkező, rögzített üzenettel hívnak fel választókat a mohácsi választókerületben azt sugalmazva, hogy a nemzeti oldal jelöltje elfáradt az eddigi politizálásban, s ezért nyugdíjba vonul, így nyilatkozott lapunknak:

- A plakátok megrongálásával és eltávolításával kezdték. Most megtévesztő telefonhívásokkal a nyugdíjba vonulásomról beszélnek. Huszonnégy éve vagyok parlamenti képviselője a térségemnek. Hatszor nyertem választásokat, mindig baloldali jelölttel szemben. Sokat reméltek ők is, ahogy a jelenlegi is. Már csak vasárnap estig kell várnia, és ő is a helyére kerül.