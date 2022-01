Ingatlanajánló 1 órája

80 millió forintot ér a megye legdrágább, eladó nyaralója

Illetve tulajdonképpen vállalkozása. Hiszen a siklósi, nyaralóként hirdetett ingatlan két apartmant és egy présházat is tartalmaz, amelyek jelenleg is szálláshelyként üzemelnek. Elvonulás vagy vállalkozás: ez a hirdetés mindenképp a hét “legje”! Ja igen, szauna, jakuzzi és medence is megtalálható a 80 milliós szépség területén.

bama.hu (forrás: ingatlanbazár.hu) bama.hu (forrás: ingatlanbazár.hu)

“Kiváló befektetési lehetőség a Villányi-hegység szívében, a Tenkes-hegy lábánál! Két új építésű, légkondicionált apartman és egy teljeskörűen felújított présház eladó! A 2700 m2 területű telken 3 ingatlan található: két 4 éve épült könnyűszerkezetes apartman (27 és 36 m2) valamint egy felújított présház beépített tetőtérrel, pincével, egy 4 fős finn szaunával és egy kisebb tárolóval. A kisebbik apartman helyiségei: hálószoba, konyha, nappali fürdőszoba+wc. A nagyobbik apartmanban két hálószoba, nappali, konyha, fürdőszoba+wc található. A parkosított udvaron automata öntözőrendszer, játszótér, trambulin, kerti sütögető, egy 6x4 m-es kerti kiülő, téliesített, fűthető medence, jakuzzi és kavicsos parkoló található. A szálláshely jelenleg is egész évben üzemel, adásvételt követően teljes berendezéssel, vendégkörrel kerül átadásra vagy akár magáncélra is megvásárolható! [...]” További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!