Kincs, ami van: eladó forrás és erdő Baranyában

Jelenleg 1033 eladó mezőgazdasági ingatlan található Baranya megyében. Ezek között néhány erdő és természetes forrás is akad. Melyek hatalmas természeti kincsek már most is. Hát még a jövőben! Jöjjön egy villányi csoda terület, egy az eladó erdők piacáról!

“Eladó egy csodálatos környéken, a Villányi borvidék szomszédságában egy gyönyörű közel 80 hektáros birtok ( Kistótfalu, Bisse külterület). A ősfás birtokon természetes fakadású forrás található, mely egy tavat táplál. Tovább sétálva őzeket, dámszarvasokat, gímszarvasokat, vaddisznókat, nyulakat, fácánokat pillanthatunk meg. A terület 51,2 hektár erdőből (natura 2000), 18 hektár legelőből (natura 2000), 9,7 hektár szántóból áll. Élménypark kialakítására, nyugodt otthont keresők számára, valamint befektetőknek is ajánlom.”



