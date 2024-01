Ön is álmodozott már róla, hogy csendes, erdős környezetben, vízparton töltse a mindennapjait? Ez az ingatlan olyan, mintha a meséből lépett volna ki. A Komló-Sikonda tópartjánál álló hangulatos, káprázatosan szép környéken lévő családi házhoz egy kisebb vendégház is tartozik. A ház ékköve a tó felé néző szoba, aminek az erkélyéről csodás látványban lehet részünk nap, mint nap.

“Ön is álmodozott már róla, hogy csendes, erdős környezetben, vízparton töltse a mindennapjait?Ez a ház tényleg a mesékből lépett ki! Komló-Sikonda tópartjánál kínálom megvételre ezt a leírhatatlanul hangulatos, káprázatosan szép környéken lévő családi házat és a hozzá tartozó kisebb vendégházat. A házat 2008-ban építették, majd 2018-ban teljes felújításon esett át. Az ablakok elektromos redőnnyel ellátottak, a helyiségekben egyedi hőfok szabályozó rendszer van és klímával felszereltek. Az amúgy is napfényes házban minden helyiség led világítással ellátott, amik külön bekötésüknek köszönhetően csodás hangulatvilágítást varázsolnak. Az ingatlanban riasztórendszer van kiépítve, és 3 széf is található. A kényelem érdekében a porszívó beépített, így könnyen használható bármelyik szobában cipekedés nélkül. A 3,5 szintes otthon a kifogástalan, beépített bútorzattal, extra és modern felszereltségével minden szükségletet kielégít: Egy szint a barátoknak: A legalsó szinten egy garázson át érkezünk a házba, ahonnan a hangulatos közösségi térbe jutunk, gyönyörű borospincével, és egy külön fürdőszobás wellness helyiséggel (szauna, jacuzzi) Két szint a családnak: A földszinten (ami akár a garázsból, akár az udvarból is megközelíthető) a hatalmas, egylégterű étkező-konyha-nappali fogad minket. A konyha gépesített, minden háztartási cikkel felszerelt. Ezen a szinten még egy dolgozószoba és egy fürdőszoba vár ránk. Egy emelettel feljebb találjuk a 3 hálószobát, valamint a különálló fürdőt és illemhelyiséget. A szobák mindegyike óriási beépített szekrényekkel vagy gardróbbal ellátott, így bőven jut hely a ruháknak is. A tó felé néző szobának erkélyéről pedig csodás látványban lehet részünk nap, mint nap.Egy fél szint az elvonulni vágyóknak: Az emeletről egy csigalépcsőn át egy kicsike toronyszobába érkezünk, ami mind a 4 falán ablakokkal van ellátva, hogy a tó és az erdő minden napszakának minden pillanatával ámulatba ejtsen minket. A helyiség kiválóan alkalmas szivarszobának is a mennyezetbe beépített szagelszívóknak köszönhetően.Egy udvar a természetbe vágyóknak: A ház bejáratánál már rögtön egy nagy nyitott terasz vár ránk, azonban ha hátramegyünk a kertbe, akkor egy erdő által körülölelt, fedett, hatalmas teraszra érkezünk, kemencével, grillel. A 600 nm-es udvaron belül egy kapun át a vendégházhoz jutunk, aminek intim, hangulatos kertjében a pavilonban ülve várhatjuk, hogy a legfinomabb falatok a bográcsban elkészüljenek.Egy ház a vendégek számára: A kis házban egy konyha, egy fürdőszoba és 2 szoba található, amikből egy fedett teraszra lehet kiülni. A ház alsó szintjében is van egy garázs tárolókkal, valamint egy fedett autóbeálló.A 2 ingatlan külön is megközelíthető, az utcafrontról mindkettőbe 1-1 elektromos kapun át jutunk. A házak előtt még bőven van hely még több autó számára is. A házakban a berendezés marad, így a képeken látható teljes egészében vásárolható meg. Kifejezetten ajánlom családok számára, akik egy tökéletes otthonra vágynak a várostól elvonultan, de mégis közel. A vízpartot és a természetet kedvelőknek is egy kihagyhatatlan lehetőség, hiszen a tó kb. 1,5 perc sétára található a háztól. Az ingatlan az adottságainak köszönhetően kiváló befektetés, a turisták és kirándulók kedvenc vendégháza lenne a környéken! És még berendeznie sem kell! Keressen bátran, nézzük meg együtt új otthonát! Az ingatlan cég tulajdonában áll, az ár 158.000.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 200.000.000 Ft!”

