Egy pécsi nő egy 20 ezer forintos kiságyat árult a közösségi oldalon, amelyre érkezett is hamar jelentkező. Mint ahogy utóbb a pécsi nő kiderítette, a csalók egy lengyel hölgy oldalát feltörve írtak neki vásárlási szándékkal. A történet érdekessége, hogy az aljas szándékú elkövető folyamatosan tört magyarsággal írta a levelét a hitelesség érdekében, hiszen manapság – főként Pécsen, ahol sok külföldi is él –, egyáltalán nem ritka az, hogyha külföldiek is jelentkeznek egy-egy magyar hirdetésre.

A csalás lényege abban merült ki, hogy hosszasan magyarázta a hazugságait, ugyan kifizeti a 20 ezer forintot a kiságyra, de a szállítócég a csomag biztosítására 25 ezer forintot kért tőle előre, ezért ő már eleve 45 ezret elutalt, így csupán annyi lenne dolga az áldozatnak, hogy ezt a 25 ezer forintot befizeti, mert úgy is kap majd 45 ezer forintot. Ehhez egy hazánkban is működő futárszolgálatot jelölt meg, egy nem hivatalos „gmail.com"-os emailről el is küldte a fizetési felszólítást az alábbi, futárszolgálatokhoz hasonlító szöveggel:

„Emlékeztetőül, a DSV Express Post tájékoztatja Önt, hogy az Ön nyomkövetési száma [19351 ** 391K][súly ***kg ] továbbra is az Ön utasítására vár. Kérjük, erősítse meg a szállítási költség kifizetését és küldje el a csomagot".

A levélben pedig egy linken keresztül egy netes befizetési oldalra is átirányították a potenciális sértettet, de a pécsi hölgy gyanút fogott és jelezte, nem fizet semmit, amire válaszul viszont már tiszta magyarsággal, káromkodva válaszolt a lengyel hölgy profilja mögötti férfi.

A pécsi nő rögtön a Baranya Megyei Rendőr-Főkapitányság email címére bejelentést tett a csalóról, és egyben megkereste a DSV nevű céget.

A kiberbűnözők az elmúlt időszakban a DSV nevével visszaélve küldenek e-maileket, melyek nem valós és nem a DSV-től származó információkat és követeléseket tartalmaznak. A levelek az alábbi email címről érkeznek, azt a látszatot keltve, mintha a levél a DSV-től érkezett volna: SERVICE DSV ExPRESS [email protected].