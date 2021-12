Június 21-25. 2021.12.04. 15:10

VOLT Fesztivál 2022: a Muse és a Killers is fellép

A Muse, a Killers, a Sum41, a Bring Me the Horizon és Yungblud is fellép a jövő évi Telekom VOLT Fesztiválon, amelyet 2022. június 21. és 25. között rendeznek meg Sopronban.

A most bejelentett előadók között állócsillagnak számító stadionsztárok, a legaktuálisabb nevek és állandó fesztiválkedvencek egyaránt szerepelnek – idézte Lobenwein Norbertet, a VOLT egyik alapítóját, főszervezőjét az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közlemény. Mint írták, jövőre eljön Sopronba a világ egyik legjobb koncertzenekarának számító Muse, az idén augusztusban friss lemezanyagot megjelentető Killers, a kanadai pop-punk kiemelkedő csapata, a SUM41 és a brit metalcore alakulat, a Bring Me the Horizon. Jön továbbá a multiinstrumentalista brit énekes-dalszerző Yungblud és a világ egyik legismertebb és legsikeresebb keresztény rockbandája, a Skillet. 2020-ra várt, de elmaradt koncertjét pótolja a VOLT-on Passenger, érkezik az aktuális rapszíntér izgalmas alakja, Scarlxrd, valamint a dj-producer Borgore. Szintén Sopronba várják a dubstep és drum and bass producer-dj FuntCase-t és Virtual Riot német dj-t, elektronikus zenei producert. „A kezdetek óta jellemző a VOLT-ra a kifejezetten erős élő zenei vonal. A 2022-es program ehhez képest is komoly szintlépés, amely bárhol a világon megállná a helyét” – fogalmazott Lobenwein Norbert. A Telekom VOLT Fesztivált – több más nagy rendezvényhez hasonlóan – tavaly és idén sem rendezték meg a járvány okozta bizonytalanságok miatt. Borítókép: Matthew Bellamy, a brit Muse együttes gitárosa a színpadon a Rock am Ring zenei fesztiválon a németországi Nürburgringen 2018. június 3-án.