A kormányzati portál kiemelte:

Magyarország készen áll az 5-11 évesek oltására is, miután az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) csütörtökön engedélyezte a Pfizer vakcináját ennek a korosztálynak.

A 12-17 évesek oltásával kapcsolatban azt írták: amennyiben a szülő szeretné gyermekét beoltatni, megteheti a most zajló oltási akcióhéten vagy a normál menetrend szerint is az online regisztrációt követően internetes időpontfoglalással, illetve a háziorvosnál, házi gyermekorvosnál.

A 18 évesnél fiatalabbak oltásához szülői hozzájáruló nyilatkozat is kell

- tették hozzá.

Mint írták, a 18 éves korosztályban is lehetséges a megerősítő, harmadik oltás felvétele, ami különösen indokolt lehet a krónikus betegséggel küzdő, kockázati csoportba tartozó fiataloknál. A szülőknek ez esetben érdemes a gyermek kezelőorvosával, gyermekorvosával konzultálni. Eddig több mint hétszáz szülő kérte gyermeke megerősítő oltását.

A 16-17 éves korosztály oltása május közepén kezdődött, átoltottságuk jelenleg 56 százalékos. A 12-15 éves korosztály oltása egy hónappal később indult, átoltottságuk 36 százalékos.

A kamaszok oltására a tanév elején célzott akciót is szerveztek az iskolákban. A 18 év alatti korosztályt a jelenlegi hatósági engedélyek alapján csak Pfizer-vakcinával lehet oltani – tették hozzá.

Kiemelték: az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) csütörtökön jelentette be, hogy engedélyezi az 5-11 évesek oltását is a Pfizer-vakcinával.

Magyarország készen áll ennek a megszervezésére is, van elég Pfizer-vakcina, és a kormány további vakcinákat kötött le a gyerekek oltására.

A gyermekek védelme érdekében a kormány több intézkedést is elrendelt a közelmúltban: a pedagógusok számára már tavasszal oltási akciót szervezett, mostantól a pedagógusoktól is elvárt az oltás felvétele az állami fenntartású iskolákban, az iskolákban továbbra is fontos a megelőző higiénés szabályok betartása, az iskolaigazgatók előírhatják a maszkviselést, és decembertől csak védettségi igazolvánnyal léphetnek be a külsősök az iskolákba.