Hidvéghi: Jourová nyugodtan végigolvashatja a nemzeti konzultáció kérdéssorát

Sikeres, demokratikus eszköz a nemzeti konzultáció – mondta a Fidesz EP-képviselője.

A betelepítési kvóta ötlete egy olyan gyomnövényhez hasonlítható, amit egész egyszerűen nem sikerül kiirtani, újra meg újra felüti a fejét – mondta a Magyar Nemzetnek Hidvéghi Balázs azzal összefüggésben, hogy az Európai Bizottság liberális alelnöke a „fake news” bélyeggel illette a nemzeti konzultáció egyik migrációs témájú kérdését.

– szorgalmazta a Fidesz EP-képviselője, aki azt is elárulta: pár napja az Európai Néppártnak is elküldték a kérdéssor angol nyelvű fordítását.

Régi és jól ismert brüsszeli trükk, hogy álhírnek nevezik azokat a figyelem-felhívásokat, amelyek a migráció megállítására irányulnak.

Brüsszelben ugyan tagadják, de egészen nyilvánvaló, hogy a kvótát a tagállamokra erőltető törekvések újra és újra előkerülnek.

A magyar emberek több választáson és egy népszavazáson is kifejezték azt a véleményüket, hogy nem kérnek a bevándorlásból, így a kormány ezentúl is el fogja utasítani a kvóta bevezetésére és a határvédelem gyengítésére tett brüsszeli kísérleteket – így reagált Hidvéghi Balázs az Európai Bizottság alelnökének kijelentésére, miszerint a hazai nemzeti konzultáció migrációs témakörben feltett egyik kérdése „fake news”. A liberális Vera Jourová erről szerdán egy brüsszeli tájékoztatón beszélt.

A mostani konzultáció sok témát érint, valamint reflektál a járvány okozta váratlan helyzetre, így bárkinek nagy örömmel mutatjuk meg. Kevés olyan kormány van az Európai Unióban, amely hosszú idő óta olyan magabiztos támogatottságot tudhat magáénak, mint a Fidesz-KDNP. A politikai teljesítmény egyik eszköze pedig épp a nemzeti konzultáció – fejtette ki a Magyar Nemzet kérdésére Hidvéghi Balázs, azt is elárulva: a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja pár napja a néppárti frakciónak is elküldte a kérdéssor angol nyelvű fordítását.

„A tegnapi frakcióülésen egy hozzászólásban tájékoztattam is a csoportot a nemzeti konzultációról. A közeljövőben természetesen lehetnek eszmecserék a kérdéssorról, ennek állunk elébe” – húzta alá az EP-képviselő. Az Európai Néppárt nemrég maga is szigorú migrációs álláspontot fogalmazott meg annak apropóján, hogy az Európai Bizottság hamarosan előáll a bevándorlási csomagjával, így alkufolyamat kezdődik az uniós intézmények között az ügyben. A kérdésre, hogy a legnagyobb európai pártcsalád migrációs szigora magyar szempontból ad-e okot bizalomra, Hidvéghi Balázs elmondta: részsikernek nevezné a néppárti eredményt. „Ebben a Fidesz-KDNP delegációjának a kemény munkája is benne van. A csoportunkban én voltam a téma felelőse, és valóban küzdöttünk azért, hogy a néppárti migrációs álláspont figyelembe vegye azokat az uniós államokat, amelyek nem fogadják el a rájuk erőltetett bevándorlást. Egy tagország dönthet úgy, hogy a migrációra építi a jövőjét, ezt mi a nemzeti szuverenitás részeként értékeljük. Viszont ahogy mi ezt mások esetében elfogadjuk, úgy

jogosan várjuk el, hogy ők is belássák: Magyarország és Közép-Európa nem kér a bevándorlásra épülő, nyugat-európai társadalmi modellből”

– hangsúlyozta a Fidesz politikusa, hozzátéve: a néppárti álláspont tehát egy jó jel, de az is látható, hogy a bevándorláspárti európai politikusok nem adták fel a terveiket.

A felvetésünkre, hogy a hamarosan bemutatásra kerülő bizottsági csomag is tartalmazhatja-e menekültkvótát, Hidvéghi Balázs megerősítette:

a betelepítési kvóta ötlete egy olyan gyomnövényhez hasonlítható, amit egész egyszerűen nem sikerül kiirtani, újra meg újra felüti a fejét.

„Több, friss brüsszeli nyilatkozatból is kiderült, hogy hiába tette világossá számos tagállam és tagállami vezető, hogy nem kérnek ebből, mégis erőltetik a kötelező betelepítést. Azt gondolom, hogy a továbbiakban is határozott lépésekre lesz szükség az európai bevándorláspártiakkal szemben – szögezte le.

Alapjogokért Központ: Jourová „fakenews-ozása” a fake news

A kormány által indított nemzeti konzultáció egyik kérdése szerint „Brüsszel arra készül, hogy megtámadja a magyar alkotmány bevándorlással kapcsolatos szabályait. Arra akarnak kényszeríteni bennünket, hogy megváltoztassuk Alaptörvényünk migrációt tiltó rendelkezéseit” – idézték fel.

Vera Jourová, az Európai Bizottság alelnöke szerint azonban az „hogy az Európai Unió megváltoztatná-e az alkotmányt, hogy migránsokat kelljen befogadni, az egy fake news”.

Valójában azonban Jourová „fakenews-ozása” a fake news – közölték. Magyarország Alaptörvénye 2018 nyara óta tartalmazza az úgynevezett „első biztonságos ország elvét”, azaz azt, hogy

„nem jogosult menedékjogra az a nem magyar állampolgár, aki Magyarország területére olyan országon keresztül érkezett, ahol üldöztetésnek vagy üldöztetés közvetlen veszélyének nem volt kitéve”.

Tehát például az a migráns, aki Szerbián keresztül érkezik Magyarországra, nem jogosult nálunk menekültstátuszra – írták.

Az uniós szervek ezt a szigorítást azóta is folyamatosan kifogásolják, az Európai Bizottság nem sokkal annak hatályba lépése után kötelezettségszegési eljárást is indított Magyarország ellen, amely jelenleg az Európai Unió Bírósága előtt van – emelték ki.

Az Alapjogokért Központ közösségi oldalán közölt bejegyzésében több pontban gyűjtötték össze az Európai Bizottság érvelését, amellyel az alkotmány bevándorlással kapcsolatos szabályait támadja.

Hangsúlyozták:

Vera Jourová nem mond igazat, amikor azt állítja, hogy az Európai Bizottság nem támadja a magyar alkotmányt.

„A multikulturalizmust és nyílt társadalom elveit valóban figyelmen kívül hagyó, szigorú, bevándorlásellenes magyar szabályok miatt indított uniós eljárásnak igenis része Magyarország Alaptörvényének vonatkozó szakasza” – fogalmazott az Alapjogokért Központ.