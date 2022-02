Van, aki a kézfertőtlenítőt hiányolja a buszokról – mint azt a DN sms-rovatában olvastam –, én viszont inkább a maszkokat hiányolom.



Az 1-es járaton utazom rendszeresen, és sajnos azt látom, hogy nagyon sok ember nem takarja el az arcát semmivel. Hiába lenne kötelező. Míg régebben inkább a fiatalokra volt jellemző, hogy a maszk az állukon fityegett, addig mára azt látom, hogy egyre több idős ember is van, aki szintén nem veszi komolyan az előírást.



A minap meg is kérdeztem az ellenőrt, hogy ő miért csak a bérleteket és jegyeket ellenőrzi, a maszkok nem megfelelő viselését miért nem teszi szóvá? Persze kérdezhettem volna azt is, hogy miért nem bünteti. Mert neki is látnia kell, hogy sokan akkor kapkodják csak fel az orrukra, amikor meglátják, hogy ellenőr szállt fel a járatra.



Én nem értem, hogy az emberek nem tudják, vagy nem akarják helyesen viselni ezt a védőfelszerelést?! Ha a szép szó nem hat, a figyelmeztetés nem használ, akkor igenis büntetés kellene! A buszon folyamatosan bemondják, hogy a hatályos jogszabály értelmében maszkot kell viselni. Inkább azt kellene hangsúlyozni, hogy a maszkot helyesen kell viselni.



Többek közt azért is érthetetlen ez a lazaság a buszokon, mert a boltokban azonnal rászólnak az emberre, ha kilóg az orra a maszkból. Ha jól tudom, az üzletet is megbüntetik, ha maszk nélküli vásárlót kiszolgálnak. Lehet, hogy a tömegközlekedésben is célszerű lenne hasonló szigorítást bevezetni. Ráadásul egy buszon nagyobb a fertőzés veszélye, mint egy több száz négyzetméteres áruházban.



És akkor még nem beszéltünk a liftről, ami a mi házunk esetében nagyjából mindössze egy négyzetméteres. Egyszer voltam annyira bátor, hogy kértem a velem együtt beszállót, hogy húzzon maszkot, amire azt válaszolta az illető, hogy ha valami nem tetszik, állítsam meg a liftet és szálljak ki. Rendkívül kellemetlen volt a helyzet és akkor el is határoztam, hogy hasonló szituációba nem sodrom magam többé.

Név és cím a szerkesztőségben