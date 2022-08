Számomra elfogadhatatlan viselkedést tanúsított egy fürdőben lévő alkalmazott. Az eset még augusztus 8-án történt. Rendben meg is érkeztünk a fürdőbe, ahol kicsit borsos volt a belépő, de hát valamit valamiért alapon bementünk. Minden nagyon szép és jó is volt. Két kiskorú lányommal és feleségemmel nagyon jól éreztük magunkat, nem egész egy óráig. Az ott eltöltött órában a vízi élményeket használtuk. Nagyobbik lányom, aki 7 éves, imádja a vizet és ha teheti, a víz alatt mozog folyamatosan. Másik nagy szenvedélye a csúszda. Így rótta is a köröket folyamatosan. Túl is volt már 15–20 csúszáson, mikor is megtörtént az, amivel még sehol sem találkoztam.

Egy nyugdíjas korú hölgy kezdte meg a felügyeletet a csúszdáknál. Lányom a lépcsőn megszeppenve a sírás határán jött lefelé. Felmentem hát vele, hogy megérdeklődjem, mi változott az elmúlt 1 órában. Még szinte fel sem értünk a lépcső tetejére, a hölgy mindenféle köszönés nélkül rikácsoló hangon elkezdett ordibálni, hogy megmondtam, a kislány nem csúszhat. Kérdeztem először szépen, mi is a gond, hiszen igyekeztünk minden óvintézkedést megtenni, hogy semmi baj ne történhessen. A hölgy továbbra is ordibált, a kérdésre nem válaszolva közölte, hogy induljunk lefelé a lépcsőn. Ekkor már én sem tudtam türtőztetni magam, és elkezdtem én is megemelni a hangom. Szerettem volna választ kapni a kérdéseimre.

Közölte velünk, hogy ameddig ő van ott, addig a kislány nem csúszik, majd ha látjuk, hogy leváltja a kolléganője, akkor jöhet, de nála semmi esetre sem. Kérdeztem, hogy ez miféle hozzáállás, és mi ennek az oka. Ő válaszként továbbra is hangos szóval közölte, hogy nem elég magas és indult a keze, hogy megfogja a lányomat és odaállítsa a mérőléc mellé, közben azt hajtogatva, hogy vállmagasságnak kell lennie. Természetesen nem engedtem, hogy hozzáérjen a lányomhoz. Ez idő alatt kb. 4–5 kisgyerek csúszott le az engedélyével, akik szintén nem érték el a kellő magasságot. Amikor ezt szóvá tettem, mindjárt azt kezdte el mondani, hogy nem lehet úszógumival csúszni. Ekkor fordultam oda a lányomhoz, hogy levegyem a karúszókat, ezzel eleget tenni minden mondva csinált indoknak.

A lányom, aki mindvégig mellettem állt, nem bírta tovább a szóváltást, így elsírta magát és már ő húzott vissza, hogy hagyjuk a dolgot. Megértjük, hogy vannak szabályok, és ha ezeket kulturált módon közlik, akkor még talán el is fogadom és elmagyarázom a lányomnak, hogy sajnos nem lehet. De ilyen stílussal nem lehet egy vendéggel sem bánni, legyen az 5 vagy 45 éves.

A történet vége az lett, hogy a terror hatására már a családi csúszdán sem mert lecsúszni egyik lányom sem, mert ott a néni. Másik fürdőben folytattuk a napunkat, ahol nagyon jól éreztük magunkat. Az eset gyors elmesélése után még kedvezményt is kaptunk, amit külön köszönök a fürdőnek.

A fent említett strandnak, különösen az idős hölgy alkalmazottnak pedig szintén köszönjük a negatív élményeket, és hogy egy kisgyereken ki tudta élni magát. Ezt a levelet a fürdő is megkapta augusztus 17-én, de semmi reakció nem volt részükről.

