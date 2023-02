Miért nem kapjuk az eddig néha soknak, és utálatosnak, valamint pénzkidobásnak tartott, de megszokott, és azért is várt, az élelmiszerek és műszaki eszközök árkedvezményeire felhívó heti „tájékoztató jellegű” reklámújságokat? Az általam írt válasz nagymértékben hipotézis alapján nyugszik, ami a lehet, hogy igaz, lehet, hogy a nem válaszon alapul.

Azonban az összességében tanulással, és annak eredményei felhasználásával is munkában töltött évtizedek alapján hadd szóljak hozzá eme aprónak tűnő, ugyanakkor sok embernek bosszantó, vagy hiányérzetet okozó szolgáltatás megszűntetéséhez.

Az okok a következők: infláció, azaz elszabadulnak az árak, csökken a pénz értéke. Ezt a folyamatot részben a hatósági árral, vagy ársapka alkalmazásával, illetve valorizációval, azaz a pénz értékének legalább részleges-, avagy teljes helyreállításával tudja (és szerencsére tudta) a Kormány biztosítani. A következő ok a logisztikai feladatok megoldásának lehetetlenné válása. A logisztika raktározási, fenntartási, szállítmányozási költségterheket is jelent, ami például a romlandó élelmiszer a kereskedelemben, a tervezés szempontjából nagyon nagy feladat.

Az infláció és a logisztika, mint lehetetlenülési ok után azonban van egy igencsak negatív oldala a reklámújságok megszűnésének, ez pedig az árkartell, azaz a titkos megállapodás kereskedelmi cégek közt az értékesítendő termékek árának minimumáról, maximumáról, illetve részleges és időbeli csökkentéséről stb., ami tiltott tevékenység.

Anélkül, hogy bármelyik, áruját árcsökkentéssel jelölő kereskedelmi egységet név szerint megjelölném, saját tapasztalatból két árura vetített árkartell meglétét, mint hipotézist leírnék. Egy élelmiszeripari magyar termékből két napig az egyik áruházban a 650 grammos termék 32 százalékos árengedménnyel volt kapható, míg a másik áruházban, ugyanez a termék, szintén két napig akciósan, 150 grammos kiszerelésben, szintén ugyanezen árengedménnyel volt megvehető. Természetesen nem tudok több termékről pontos felsorolást adni, de ha megnézzük az egekbe szöktetett árakkal domináló, nem Magyarországon előállított állateledelt, akkor az egy tető alatt lévő, de különböző megnevezést viselő áruházban, egy időintervallumban akciózzák a termékeket. Ezzel például 200 forint kedvezménnyel árulják a kedvenc háziállatunk – nem olcsó – 860 gramm súlyú tápját, aminek forintban kifejezett értéke egyébként meghaladja az emberi étkezésre alkalmas, mondjuk a pulykanyak, avagy a csirkeszárny kilónkénti eladási árának két-, háromszorosát.

A fent írtak miatt feltételezhető az is, hogy egyszerűen azért nem kapjuk a reklámújságokat, mert tartanak attól a kereskedelmi vállalatok, hogy nyilvánosságra kerül az általuk titkosan kezelt árkartell.

Egy fontos tényt majdnem elfelejtettem közölni, hogy az áruházakban, a vásárlók által fénykép készítése tilos, illetve – számomra érdekes módon – nem számít bizonyítéknak egy esetleges vitában!

Dr. D. P.