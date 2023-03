Aztán felajánlották a cserét, amit köszi, de nem kértünk, majd kiderült, hogy nem is kérhettük volna, mert pont aznap eladták az utolsó dobozt is.

A pénzünket végül visszakaptuk, a jókedvünket azonban nem. Így hát végezetül azt kívánjuk, azok közül, akik szintén vásároltak a romlott húsból, azok ne az üzlethez forduljanak, hanem egyenesen a Nébihet keressék fel. Talán abból a boltban is tanulnak.

Név és cím a szerkesztőségben