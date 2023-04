Ugyanakkor az is igaz, hogy óriási a forgalom, a helyzetet pedig az aktuális útlezárások csak tovább nehezítik. És hogy miért ül mindenki autóba? Hát azért, mert egy fél kiló kenyérért is utazni kell, miután a kis üzletek, amelyek megfizethető áron kínálták a mindennapokhoz szükséges alapvető élelmiszereket, megszűntek. Ahogy erre is olvashattunk példát a Postabontásban: a Surányi úton zárt be a sokakat kiszolgáló élelmiszerbolt. És posta sincs, tehát azért is utazni kell, hogy egy csekket befizessenek az ott élők. Nem csoda hát, hogy növekszik az utakon a forgalom.

