– Pécs városa sok-sok millió forintot költött a Balokány-liget rendbetételére. Jó pár hete hajléktalanok jelentek meg a ligetben és azóta is ott tanyáznak. Kedden délelőtt 10 óra 30 perc tájban 10 fő tartózkodott a tó körüli padokon, sétányon. Még a járdára is leültek, elfoglalva azt. Hangoskodnak, isznak. Jóérzésű ember, ha teheti, elkerüli őket, mivel koszosak, ápolatlanok, a legelemibb emberi együttélési szabályokat sem tartják be. Hol vannak a hatóságok? A jó idő beköszöntével várhatóan egyre többen lesznek. A normális emberek meg majd nagy ívben elkerülik a ligetet. Ennek így kell lennie? Miért nem intézkednek? – tette fel a kérdést olvasónk.