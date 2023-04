Megemlítettem a nejemnek a hírt, aki már öltözött is, és indultunk az üzlet irányába, hogy tíz kilónyi liszttel feltöltsük az ünnepnapokra a háztartásunkat, gondolva a családi ebédre stb. A helyszínen a vásárlási szokásainkat betartva jártuk be az üzletet: kenyér, zsemle, zöldség, gyümölcs.

Természetesen mindegyikhez saját nylonzacskóval felszerelve, mert ugye mi sem vagyunk elmebetegek, hogy az egyébként a termék árába beépített nylonzacskó árát újra, most már 19 forintos pluszáron megfizetve vigyük haza, hogy ott a szemetes kosárba kerüljön. Innen a tejpult, ahol az ársapkás tej helye még meg sem volt jelölve.

Ekkor nevettük nejemmel az első igazi jót, és fogadtunk volna – ha nem egyezett volna meg a véleményünk –, hogy a „lisztes” polcon nem lesz ársapkás termék.

Idős emberek vagyunk, és a keddi napon 5 százalékos kedvezményben részesültünk, de amikor megláttuk az említett polchely üres mivoltát, hangosan kezdtünk nevetni. Nejem a közelben tevékenykedő áruházi dolgozót megkérdezte, hogy hol lehet hozzájutni az általuk reklámozott áruhoz egyáltalán. A hölgy piros arccal hebegett, hogy nincs, majd a földre térdelt és a legalsó üres sor hátsó részéről előrángatott egy darab fél csomag lisztet, ami azonban – már meg sem lepődtünk – nem volt ársapkás termék.