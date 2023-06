Más a következőt fogalmazta meg: – Az, hogy nyáron az iskolás korú gyerekek nem járnak iskolába, rendjén van. Vannak viszont óvodások, bölcsődések, akiknek nincs nyári szünet. Mert a szüleik is dolgoznak. Az apróságokat is el kell valahogy juttatni az intézménybe, majd onnan időre be is kell érni a munkahelyre. A nyári menetrend mellett ez bizony komoly kihívás – panaszolta olvasónk.