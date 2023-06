A múlt héten megkerestem a háziorvosomat, hogy segítsen a derékfájdalom gyógyításában, ami egy, több évtizeddel ezelőtti munkahelyi sérülés következménye. Kértem tőle, hogy ha lehet, most is utaljon be a harkányi kórházba, ahol a gyógyfürdőn kívül 15 napos egyéb kezelést is felvehetek, amely a 80. életévemben igazán szükséges. Közölte velem a háziorvos, hogy ők ilyen beutalót már nem adhatnak, még akkor sem, ha tudják a beteg több évtizedes betegségének az okát. Beutalót adott hát a komlói kórház reumatológiájára, szakorvoshoz. Jelentkeztem a kórháznál a betegfelvevőn, ahol közölték: elő tudnak jegyezni 2023. szeptember 25-re.